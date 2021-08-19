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Героїня Олімпіади відреагувала на шокуючу смерть свого тренера

Олег Люлька
19 серпня, 17:11
62-річний тренер жіночої збірної США з фехтування на рапірах Ентоні Ліч розбився на мотоциклі після повернення з Токіо. Його підопічна Лі Кіфер опублікувала зворушливий пост

Лі Кіфер і її тренер Ентоні Ліч / Фото: Reuters

Радість американської рапіристки Лі Кіфер, яка виборола золото в індивідуальній першості на Олімпійських іграх у Токіо, швидко змінилася горем. 27-річна спортсменка втратила свого наставника Ентоні Ліча, який на смерть розбився на мотоциклі під час поїздки по пересіченій місцевості.

"Це було неймовірний час, і ви занадто скромні, щоб визнати, яку велику роль зіграли в моєму успіху, – написала Лі Кіфер в Instagram після шокуючої смерті тренера. – У майбутньому я продовжу, за нашою традицією, їсти бутерброди з гострою куркою. Постараюся не ставитися до себе надто серйозно в пам'ять про вас. Вже сумую"

Ентоні Ліч бул включений в Зал слави фехтування США в 2013 році

Нагадаємо, наставнику спортсменки Ентоні Лічу було 62 роки. Він тренував жіночу збірну США з фехтування на рапірі на п'яти Олімпіадах, включаючи Ігри в Токіо, де його підопічна Лі Кіфер здобула перше в історії США золото в цьому виді програми. У фіналі американка здолала Інну Дериглазову з ОКР.

Раніше ми писали про ще одну трагедію. Тренер в'єтнамських плавців Хуанг Гохуей, повернувшись з Олімпіади, наклав на себе руки: тіло фахівця знайшли в готелі, де він був на карантині.

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