Герої Олімпіади-2022: ТОП-10 найтитулованіших спортсменів

Йоганнес Бо, Ірен Схаутен, Айлін Гу - у списку найтитулованіших спортсменів Олімпіади-2022 / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

За час Олімпіади у Пекіні було розіграно 109 комплектів нагород у 15 дисциплінах. Україна завершила Олімпіаду-2022 з однією нагородою у скарбничці – срібло завоював фристайліст Олександр Абраменко.

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105 спортсменів виграли на Іграх-2022 більше однієї медалі, повідомляє Суспільне.Спорт. Причому 12 із них вдалося виграти три і більше нагород.

Найтитулованішим спортсменом Олімпіади-2022 став норвезький біатлоніст Йоганнес Бо. У Пекіні він здобув п'ять нагород, з яких чотири – найвищої проби. Визначний результат норвежця!

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Представляємо ТОП-10 найтитулованіших спортсменів зимових Олімпійських ігор. Лідер медального заліку Норвегія представлена у списку шістьма спортсменами.

Топ-10 найтитулованіших спортсменів Олімпіади-2022

1. Йоганнес Бо (Норвегія, біатлон): 5 медалей (4 золото +0 срібло +1 бронза)

2. Олександр Большунов (РОК, лижні гонки): 5 медалей (3 золото +1 срібло +1 бронза)

3. Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія, біатлон): 5 медалей (3 золото +0 срібло +2 бронза)

4. Ірен Схаутен (Нідерланди, ковзанярський спорт): 4 медалі (3 золото +0 срібло +1 бронза)

5. Тереза ​​Йохауг (Норвегія, лижні гонки): 3 медалі (3 золото +0 срібло +0 бронза)

6. Кантен Фійон-Майє (Франція, біатлон): 5 медалей (2 золото +3 срібло)

7-9. Тар'єй Бо (Норвегія, біатлон): 4 медалі (2 золото +1 срібло +1 бронза)

7-9. Йоханнес Клебо (Норвегія, лижні гонки): 4 медалі (2 золото +1 срібло +1 бронза)

7-9. Сюзанне Схюлтінг (Нідерланди, шорт-трек): 4 медалі (2 золото +1 срібло +1 бронза)

10-12. Йорген Граабак (Норвегія, лижне двоборство): 3 медалі (2 золото +1 срібло +0 бронза)

10-12. Айлін Гу (Китай, фрістайл): 3 медалі (2 золото +1 срібло +0 бронза)

10-12. Йоганнес Штрольц (Австрія, гірськолижний спорт): 3 медалі (2 золото +1 срібло +0 бронза)

Нагадаємо, сьогодні о 14:00 відбудеться урочиста церемонія закриття зимових Олімпійських ігор .