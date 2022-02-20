20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Герої Олімпіади-2022: ТОП-10 найтитулованіших спортсменів

Сергій Шаховець
20 лютого, 14:16
Сьогодні у Пекіні завершилися зимові Олімпійські ігри-2022. Найтитулованішим спортсменом Олімпіади-2022 став норвезький біатлоніст Йоганнес Бо

Йоганнес Бо, Ірен Схаутен, Айлін Гу - у списку найтитулованіших спортсменів Олімпіади-2022 / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

За час Олімпіади у Пекіні було розіграно 109 комплектів нагород у 15 дисциплінах. Україна завершила Олімпіаду-2022 з однією нагородою у скарбничці – срібло завоював фристайліст Олександр Абраменко.

Читайте також: Підсумковий медальний залік Олімпійських ігор у Пекіні

Реклама

105 спортсменів виграли на Іграх-2022 більше однієї медалі, повідомляє Суспільне.Спорт. Причому 12 із них вдалося виграти три і більше нагород.

Найтитулованішим спортсменом Олімпіади-2022 став норвезький біатлоніст Йоганнес Бо. У Пекіні він здобув п'ять нагород, з яких чотири – найвищої проби. Визначний результат норвежця!

Реклама

Представляємо ТОП-10 найтитулованіших спортсменів зимових Олімпійських ігор. Лідер медального заліку Норвегія представлена у списку шістьма спортсменами.

Топ-10 найтитулованіших спортсменів Олімпіади-2022

  • 1. Йоганнес Бо (Норвегія, біатлон): 5 медалей (4 золото +0 срібло +1 бронза)
  • 2. Олександр Большунов (РОК, лижні гонки): 5 медалей (3 золото +1 срібло +1 бронза)
  • 3. Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія, біатлон): 5 медалей (3 золото +0 срібло +2 бронза)
  • 4. Ірен Схаутен (Нідерланди, ковзанярський спорт): 4 медалі (3 золото +0 срібло +1 бронза)
  • 5. Тереза ​​Йохауг (Норвегія, лижні гонки): 3 медалі (3 золото +0 срібло +0 бронза)
  • 6. Кантен Фійон-Майє (Франція, біатлон): 5 медалей (2 золото +3 срібло)
  • 7-9. Тар'єй Бо (Норвегія, біатлон): 4 медалі (2 золото +1 срібло +1 бронза)
  • 7-9. Йоханнес Клебо (Норвегія, лижні гонки): 4 медалі (2 золото +1 срібло +1 бронза)
  • 7-9. Сюзанне Схюлтінг (Нідерланди, шорт-трек): 4 медалі (2 золото +1 срібло +1 бронза)
  • 10-12. Йорген Граабак (Норвегія, лижне двоборство): 3 медалі (2 золото +1 срібло +0 бронза)
  • 10-12. Айлін Гу (Китай, фрістайл): 3 медалі (2 золото +1 срібло +0 бронза)
  • 10-12. Йоганнес Штрольц (Австрія, гірськолижний спорт): 3 медалі (2 золото +1 срібло +0 бронза)

Нагадаємо, сьогодні о 14:00 відбудеться урочиста церемонія закриття зимових Олімпійських ігор .

Реклама