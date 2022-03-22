Герої Ірпеня: драматична історія спортивної солідарності зруйнована "руським миром"

Пів року тому Іриною Коляденко захоплювалася вся Україна двічі – спочатку вона виборола бронзу Олімпійських ігор у боротьбі, а пізніше віддала подаровану квартиру у місті Ірпінь своєму тренеру Володимиру Яременку.

Але реалії життя в Україні змінилися 24 лютого. Вторгнення російських окупантів зруйнували безліч історій мирних українців, зокрема спортсменів. Медалістка ігор Токіо-2020 стала заручницею орків у рідному Ірпені.

Коляденко до останнього залишалася під регулярними бомбардуваннями у рідному домі, але сил терпіти справжнє знищення більше не було. Призерка олімпіади виклала всі свої страждання на своїй сторінці в Instagram.

Я була в Ірпені до останнього, я не могла так просто покинути свій будинок. Але мене змусили... російські орки, ракети, танки! Але я вірю в наших хлопців, ЗСУ, територіальну оборону, лікарі, волонтери та всі люди, які залишились захищати наше місто та нашу Україну.

Я знаю, що ми повернемось у наш рідний Ірпінь, де буде тихо. А інфраструктуру збудуємо!

Слава Україні!!!