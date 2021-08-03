Генк – Шахтар: відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Донецька команда пропустила в першому таймі, але зуміла добити суперника після перерви завдяки вдалим замін

Голи Тете та Алана Патріка принесли Шахтарю перемогу над Генком / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Шахтар успішно стартував в новому сезоні Ліги чемпіонів . Команда Роберто Де Дзербі здобула виїзну перемогу над Генком в першому поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду.

Зустріч почалася невдало для гостей. На 39 хвилині донеччани пропустили від Онуачу, на якого точно навісив Дзюня. А в перерві Де Дзербі довелося міняти Манора Соломона, який отримав травму.

Однак у другому таймі Шахтар пожвавився і таки домігся свого. На 63 хвилині Муньос необдумано збив Педріньо у своєму карному майданчику і Тете успішно реалізував пенальті.

А за дев'ять хвилин до кінця гри донеччанам вдалася гарна комбінація, у якій взяли участь гравці, що вийшли на заміну. Марлос красивим пасом знайшов у чужому майданчику Ісмаїлі, який в дотик прострілив на Алана Патріка. Хавбеку залишалося лише не промахнутися по майже порожніх воротах.

Шахтар здобуває перемогу в Бельгії і готується до повторної зустрічі, яка відбудеться в Києві 10 серпня. До вашої уваги – відеоогляд найкращих моментів поєдинку на "Люменус Арені":

39 хвилина. Гол Пола Онуачу.

ОГЛЯД ПЕРШОГО ТАЙМУ

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63 хвилина. Гол Тете з пенальті.

81 хвилина. Гол Алана Патріка.

ОГЛЯД ДРУГОГО ТАЙМУ

ОГЛЯД МАТЧУ