Генк – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Шахтар зіграє з Генком в 3 кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів

У вівторок відбудеться матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. У Генку місцева однойменна команда прийме донецький Шахтар. Гра відбудеться на стадіоні "Люмінус Арена". Початок поєдинку – 21:00.

Ми ведемо онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фото і відео найкращих моментів зустрічі.

ОНЛАЙН МАТЧУ ГЕНК – ШАХТАР

Минулий сезон для донеччан вийшов відверто невдалим. Шахтар програв всі трофеї на внутрішній арені, через що не зміг пробитися безпосередньо в групу Ліги чемпіонів. Друге місце в УПЛ дозволить "гірникам" досягти мети через кваліфікацію турніру.

Для цього підопічним Де Дзербі потрібно пройти двох суперників. Першим з них стане бельгійський Генк, якому в минулому році лише трохи не вистачило для чемпіонства. До того ж команда Йона ван дер Брома зуміла виграти Кубок країни.

Заявка Шахтаря на матч з Генком:

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Нинішній сезон "шахтарі" (так, у Генка саме таке прізвисько) почали невдало. Команда поступилася Брюгге в Суперкубку, після чого набрала лише один бал у двох іграх чемпіонату (1:1 зі Стандардом і 3:4 з Остенде). У Шахтаря ж картина куди краща. Донеччани провели лише два матчі, обігравши Інгулець (2:1) та Львів (3:0).

Досі Шахтар жодного разу не грав з Генком, проте нерідко перетинався з бельгійцями (12 матчів, 6 перемог, 5 нічиїх і 1 поразка). "Гірники" здобули по дві перемоги над Андерлехтом і Гентом, а ось з Брюгге зустрічалися набагато частіше і не так ефективно (дві перемоги проти однієї при 5-ти нічиїх).

Де дивитись. Поєдинок в прямому ефірі покаже телеканал Футбол 1. Старт прямої трансляції – о 20:55. Також гру можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

Прогноз букмекерів. На їхню думку, фаворитом зустрічі є Шахтар. Коефіцієнт на тріумф команди Де Дзербі становить 2.25. На нічию виставлений коефіцієнт 3.55, на перемогу гостей – 3.20. Більш того, букмекери вірять, що донеччани пройдуть далі за підсумками двох поєдинків – 1.37.