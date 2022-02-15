Гендиректор Шахтаря: "Повертаємося до Києва 19 лютого"

Сергій Палкін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Проте генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін заспокоїв фанатів і назвав дату повернення команди в Україну.

"Обстановка загалом нормальна, новини читаємо, але зберігаємо спокій. Ситуацію моніторимо і на цей час не бачимо жодних приводів для занепокоєння. Команда тренується та входить до завершальної стадії зборів. Має бути ще три товариські матчі, і потім повертаємось до Києва і продовжимо підготовку до першого поєдинку з Металістом 1925 року у Святошино", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Палкін додав, що особисто він повернеться до Києва 18 лютого, а команда та тренерський штаб на день пізніше – 19 лютого.

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Також він прокоментував інформацію, що найближчими днями в Україні планує бути президент Шахтаря Рінат Ахметов.