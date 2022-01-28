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Ворожка передбачила: Циганського короля тролять за втечу від Усика

Олександр Трикіша
28 січня, 09:59
Британський боксер Тайсон Ф'юрі любить підколювати своїх суперників, щоб вивести їх із рівноваги. Але несподівано знущання з опонентів повернулися до нього бумерангом

Красюк тролить Ф'юрі за відмову від бою з Усиком / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Напередодні Ф'юрі заявив, що буде битися з Ділліаном Вайтом замість Олександра Усика і навіть опублікував постер до майбутнього поєдинку.

Промоутер Усика Олександр Красюк не пройшов повз такий фінт британця і відповів боксеру в його стилі.

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"Схоже, ворожка передбачила Тайсону Ф'юрі поганий сценарій у його бою з Олександром Усиком", – пожартував Красюк у себе в Instagram.

Цікаво, що раніше Ф'юрі розривався із заявами, що хоче бій з Усиком, Вайтом чи Ентоні Джошуа.

"Джошуа боягуз, Усик п**а, а Ділліан Вайт не хоче битися. Якщо я неправий, давай, б**ь, битися. Ви всі труси, бомжари, ганчірки", – не підбирав слів Тайсон.

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