Ф'юрі – Уайт: де і у скільки дивитися бій

Чемпіон проти претендента / Фото: REUTERS

У Лондоні 23 квітня пройде один із найочікуваніших боїв суперважкої ваги. Володар пояса WBC Тайсон Ф'юрі зустрінеться із претендентом на титул Ділліаном Уайтом.

Вечір боксу на "Уемблі" розпочнеться о 18:00 за київським часом. Головний поєдинок очікується ближче до півночі.

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Ми вже ведемо онлайн бою Тайсон Ф'юрі – Ділліан Уайт.

В Україні у прямій трансляції бокс можна переглянути за підпискою на сервісі Мегого. Початок трансляції боксерського вечора 21:00.

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Українці, які зараз виїхали до інших країн, можуть спробувати знайти супутникові канали, які показуватимуть поєдинок.

Arena Sport 3 Premium Serbia

BT Sport Box Office 1 HD

ESPN+ USA ($/PPV)

MAX Sport 2 HD Bulgaria

S Sport+ Turkey

Sport TV6 Portugal HD

SuperSport 1 Albania HD

ViaPlay Netherlands HD

ViaPlay Norway HD

ViaPlay Poland HD

ViaPlay Sweden HD