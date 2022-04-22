Ф'юрі – Уайт: де і у скільки дивитися бій

Чемпіон проти претендента / Фото: REUTERS
У Лондоні 23 квітня пройде один із найочікуваніших боїв суперважкої ваги. Володар пояса WBC Тайсон Ф'юрі зустрінеться із претендентом на титул Ділліаном Уайтом.
Вечір боксу на "Уемблі" розпочнеться о 18:00 за київським часом. Головний поєдинок очікується ближче до півночі.
Ми вже ведемо онлайн бою Тайсон Ф'юрі – Ділліан Уайт.
В Україні у прямій трансляції бокс можна переглянути за підпискою на сервісі Мегого. Початок трансляції боксерського вечора 21:00.
Українці, які зараз виїхали до інших країн, можуть спробувати знайти супутникові канали, які показуватимуть поєдинок.
- Arena Sport 3 Premium Serbia
- BT Sport Box Office 1 HD
- ESPN+ USA ($/PPV)
- MAX Sport 2 HD Bulgaria
- S Sport+ Turkey
- Sport TV6 Portugal HD
- SuperSport 1 Albania HD
- ViaPlay Netherlands HD
- ViaPlay Norway HD
- ViaPlay Poland HD
- ViaPlay Sweden HD