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Ф'юрі – Уайт: де і у скільки дивитися бій

Любомир Луканюк
22 квітня, 18:47
Список трансляцій в Інтернеті та на телебаченні поєдинку за звання чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі

Чемпіон проти претендента / Фото: REUTERS

У Лондоні 23 квітня пройде один із найочікуваніших боїв суперважкої ваги. Володар пояса WBC Тайсон Ф'юрі зустрінеться із претендентом на титул Ділліаном Уайтом.

Вечір боксу на "Уемблі" розпочнеться о 18:00 за київським часом. Головний поєдинок очікується ближче до півночі.

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Ми вже ведемо онлайн бою Тайсон Ф'юрі – Ділліан Уайт.

В Україні у прямій трансляції бокс можна переглянути за підпискою на сервісі Мегого. Початок трансляції боксерського вечора 21:00.

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Українці, які зараз виїхали до інших країн, можуть спробувати знайти супутникові канали, які показуватимуть поєдинок.

  • Arena Sport 3 Premium Serbia
  • BT Sport Box Office 1 HD
  • ESPN+ USA ($/PPV)
  • MAX Sport 2 HD Bulgaria
  • S Sport+ Turkey
  • Sport TV6 Portugal HD
  • SuperSport 1 Albania HD
  • ViaPlay Netherlands HD
  • ViaPlay Norway HD
  • ViaPlay Poland HD
  • ViaPlay Sweden HD

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