9 жовтня 19:00
Фінляндія 1
Україна 2
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
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Ф'юрі – Вайлдер: несподіваний прогноз Джошуа

Олег Люлька
9 жовтня, 23:35
У поєдинку між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером побитий Олександром Усиком британець Ентоні Джошуа передрікає перемогу андердогу – американцеві

Джошуа ставить на Вайлдера / Фото: Reuters

Рано вранці за київським часом у неділю, 10 жовтня, британець Тайсон Ф'юрі в Лас-Вегасі в поєдинку з американцем Деонтеєм Вайлдером відстоюватиме пояс чемпіона світу в суперважах за версією WBC. Трансляція Ф'юрі – Вайлдер онлайн доступна на нашому сайті.

Ф'юрі – Вайлдер: де дивитися бій

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На думку аналітиків букмекерських контор, Ф'юрі великий фаворит бою з Вайлдером – високі шанси, що "Циганський король" виграє достроково.

Однак, на думку Ентоні Джошуа, Ф'юрі спіткає та ж доля, що самого Ей-Джея в недавньому поєдинку з Олександром Усиком, коли Джошуа був фаворитом, але ущент програв українцю.

"Поставлю на Вайлдера, тому що, як мені здається, він просто одержимий цим реваншем і справді зосереджений на виконанні мети. Зосереджена людина – це небезпечна людина, а Вайлдер зосереджений на успіху".

Тайсон Ф'юрі – Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

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"Можливо, Вайлдер переможе рішенням суддів. Але, сподіваюся, до цього не дійде. Має бути нокаут", – наводить BBC слова Ентоні Джошуа.

Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

Це буде третій поєдинок Тайсона Ф'юрі і Деонтея Вайлдера. Перший у 2018 році завершився внічию, а другий у 2020-му технічним нокаутом виграв Ф'юрі.

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