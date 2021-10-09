9 жовтня 72’
Фінляндія 1
Україна 2
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
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Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Челсі --
Мальме --
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Ф'юрі – Вайлдер: де дивитися бій

Олег Люлька
9 жовтня, 19:56
Суперподія в світі боксу – Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер втретє з'ясовують стосунки в ринзі: де і о котрій дивитися їхнє протистояння

Деонтей Вайлдер vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

Не встигли вгамуватися пристрасті після перемоги Олександра Усика над Ентоні Джошуа, як для вболівальників боксу настала ще одна грандіозна подія. Британець Тайсон Ф'юрі в Лас-Вегасі в бою проти американця Деонтея Вайлдера відстоює звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC. Онлайн Ф'юрі – Вайлдер доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ

Очікується, що бій Ф'юрі – Вайлдер відбудеться не раніше 6:00 10 жовтня за київським часом.

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В Україні пряма трансляція поєдинку буде на платформі MEGOGO. Також бій можна подивитися на сервісах і телеканалах DAZN, ESPN, Fox Sports, BT Sport, REN TV.

Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

ПОПЕРЕДНІ ЗУСТРІЧІ

Це буде третій поєдинок Тайсона Ф'юрі і Деонтея Вайлдера. Перший у 2018 році завершився внічию, а другий в 2020-му технічним нокаутом виграв Ф'юрі.

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ПРОГНОЗ НА БІЙ Ф'ЮРІ – ВАЙЛДЕР

Ф'юрі – великий фаворит майбутнього поєдинку у букмекерів. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.40, на перемогу Вайлдера – 3.10, на нічию – 26.00.

Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така:

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  • перемога Ф'юрі – 66%
  • перемога Вайлдера – 30%
  • нічия – 4%

Найбільш імовірним результатом аналітики вважають дострокову перемогу Ф'юрі (коефіцієнт – 2.10).

ЩО ДАЛІ

Після бій Ф'юрі – Вайлдер чемпіон за версіями WBA, WBO, IBF Олександр Усик отримає 30 днів, щоб домовитися про об'єднавчий поєдинок з переможцем.

Ф'юрі привітав Усика з перемогою над Ентоні Джошуа / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Інакше переможець бою Ф'юрі – Вайлдер має провести свій наступний поєдинок проти тимчасового чемпіона WBC в суперважкій вазі.

Тимчасовим чемпіоном WBC є Ділліан Вайт, який вже давно намагається домогтися бою за повноцінний титул організації. 30 жовтня Вайт проведе поєдинок в Лондоні проти шведського боксера Отто Валліна. І переможець цього бою стане обов'язковим претендентом на титул.

Нагадаємо, що Валлін раніше бився з Ф'юрі, який закінчував поєдинок із залитим кров'ю обличчям.

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