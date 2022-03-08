Ф'юрі вирішив вчасно звалити. Джошуа потролив Циганського короля

Ф'юрі vs Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна фашистської Росії проти України відсунула на другий план усі спортивні події. Довгоочікувані боксерські поєдинки українця Олександра Усика проти Джошуа та Ф'юрі відкладено в довгу скриньку. Наразі Усику точно не до боксу – українець захищає свою Батьківщину від російських загарбників.

Тим часом Тайсон Ф'юрі охолов до своєї мрії стати абсолютним чемпіоном у хевівейті і заявив, що бій з Ділліаном Вайтом стане останнім у його професійній кар'єрі.

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Таке несподіване рішення Циганського короля викликало подив у ексчемпіона світу Ентоні Джошуа. Він вважає, що Ф'юрі просто вирішив звалити швидко і не збирається битися з серйозними суперниками.

"Тайсон Ф'юрі каже, що йде з боксу найкращим, маючи в послужному списку Чісору, травмованого Кличка, Валліна і 3 поєдинки з Вайлдером. Він найкращий у цьому. Я не можу не погодитися", – написав Дшошуа у своєму Twitter.

Зазначимо, що сам Джошуа не збирається відмовлятися від реваншу з Олександром Усиком. Ей-Джей готовий чекати на українського чемпіона з війни, а поки що не проти провести проміжний бій.

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