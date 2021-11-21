21 листопада 84’
Дженоа 0
Рома 1
21 листопада 14:00
Минай 2
Інгулець 2
21 листопада 17:00
Ворскла 5
Маріуполь 1
21 листопада 19:30
Десна 0
Колос 1
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
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Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
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Ф'юрі познущався з прізвища наступного суперника

Олег Люлька
21 листопада, 21:40
Об'єктом для глузування Циганського короля став не Олександр Усик, а Ділліан Вайт на прізвисько Викрадач трупів

Тайсон Ф'юрі. Фото: REUTERS/Steve Marcus

Тайсон Ф'юрі на вікенді не лише назвав строки свого наступного бою, який хоче провести наприкінці лютого чи на початку березня, але й висміяв прізвище тимчасового чемпіона WBC Ділліана Вайта, який, найвірогідніше, буде суперником Циганського короля.

"Він подав позов на WBC. Сподіваюся, арбітраж не затягнеться і мені не доведеться битися з кимось іншим за добровільним захистом. Але що буде, те й буде. Я знищу будь-кого, хто вийде проти мене. Чи то Ділліан Вайт (прізвище британця звучить українською як "Білий"), чи то Ділліан Блю ("Блакитний"), чи то Ділліан Грей ("Сірий")", – сказав Ф'юрі каналу iFL TV.

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Ф'юрі кинув виклик Вайту

Утім, можливо й те, що наступним суперником Ф'юрі стане не Ділліан Вайт, а Джо Джойс чи навіть Олександр Усик.

Причому Ф'юрі вже пригрозив переїхати Усика фурою.

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Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні