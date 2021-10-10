Ф'юрі переміг Усика! Британець відібрав у українця престижне звання

Тайсон Ф'юрі очолив рейтинг суперважковаговиків / Фото: REUTERS

У попередньому рейтингу лідирував Олександр Усик, який піднявся на перше місце після перемоги над Ентоні Джошуа.

Читайте також: Бомбардувальник ледь живий: відео нокауту в мегафайті Ф'юрі – Вайлдер

Реклама

Ф'юрі в рейтингу був відсутній, оскільки через тривалий простій британця внесли до списку неактивних боксерів – до цього Тайсон боксував ще у лютому 2020 року.

Але переможне повернення в поєдинку проти Вайлдера відразу ж повернуло Ф'юрі в топ хевівейта. До речі, і Вайлдер повернувся в рейтинг – попри поразку, Деонтей опинився на четвертому місці.

Відзначимо, що лише Ф'юрі і Усик мають не менше 400 очок в рейтингу boxrec.com, випереджаючи найближчого переслідувача на більш, ніж 100 очок.

Реклама

Рейтинг суперважкої ваги boxrec

Раніше ми писали, що Джошуа зірвав плани на об'єднувальний поєдинок Усик – Ф'юрі. Команда британця офіційно оголосила про реванш.