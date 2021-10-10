9 жовтня 19:00
Фінляндія 1
Україна 2
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Ф'юрі переміг Усика! Британець відібрав у українця престижне звання

Олександр Трикіша
10 жовтня, 09:32
Перемога Тайсона Ф'юрі над Деонтеєм Вайлдером відразу ж вивела британця у лідери рейтингу найкращих боксерів надважкої ваги. Циганський король змістив з трону Олександра Усика

Тайсон Ф'юрі очолив рейтинг суперважковаговиків / Фото: REUTERS

У попередньому рейтингу лідирував Олександр Усик, який піднявся на перше місце після перемоги над Ентоні Джошуа.

Читайте також: Бомбардувальник ледь живий: відео нокауту в мегафайті Ф'юрі – Вайлдер

Реклама

Ф'юрі в рейтингу був відсутній, оскільки через тривалий простій британця внесли до списку неактивних боксерів – до цього Тайсон боксував ще у лютому 2020 року.

Але переможне повернення в поєдинку проти Вайлдера відразу ж повернуло Ф'юрі в топ хевівейта. До речі, і Вайлдер повернувся в рейтинг – попри поразку, Деонтей опинився на четвертому місці.

Відзначимо, що лише Ф'юрі і Усик мають не менше 400 очок в рейтингу boxrec.com, випереджаючи найближчого переслідувача на більш, ніж 100 очок.

Реклама

Рейтинг суперважкої ваги boxrec

Раніше ми писали, що Джошуа зірвав плани на об'єднувальний поєдинок Усик – Ф'юрі. Команда британця офіційно оголосила про реванш.

Реклама

Реклама