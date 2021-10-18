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Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
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Ф'юрі переміг тільки Кличка і Вайлдера. Хіба він найкращий?

Сергій Шаховець
18 жовтня, 23:41
Після епічної перемоги Ф'юрі над Вайлдером, багато експертів віддали Циганського королю пальму першості в хевівейті. Однак промоутер Джошуа не згоден з таким твердженням

Ф'юрі, Джошуа і Усик / Фото: REUTERS

На думку Едді Гірна, щоб стати самим великим важковаговиком, необхідно перемогти п'ятірку кращих боксерів у своєму дивізіоні.

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"Я не розумію, як можна стати самим великим у своєму поколінні, якщо не виграти у тих, кого можна було б вважати кращими бійцями у вашому дивізіоні, які краще того хлопця, якого ви перемогли в останніх трьох боях. Це не його вина, що йому довелося битися з Вайлдером три рази. Але він бився з однію і тією ж людиною.

Тайсон Ф'юрі відправив у нокаут Деонтея Вайлдера і захистив титул чемпіона WBC / Фото: Reuters

Так що важко сказати, що він найвеличніший, тому що в його послужному списку дві хороші перемоги над двома хорошими бійцями. Це Володимир Кличко і Деонтей Вайлдер. Я не кажу, що інші погані. але я говорю про справжні, елітні перемоги над п'ятіркою кращих.

Володимир Кличко vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Twitter

Так, я думаю, що він має підстави називатися великим важковаговиком у своєму поколінні. Але я не думаю, що у нього є послужний список, щоб так відкрито заявляти це. Просто важко сказати, що він не номер один. Я все ще вірю, що Джошуа – найкращий важкоатлет в світі. Але зараз важко переконати людей в цьому", – цитує слова Гірна BoxingScene.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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Раніше ми повідомляли, як промоутер Усика Олександр Красюк висміяв супербій Ф'юрі – Вайлдер. На думку фахівця, це був не бій, а махач.

Втім скоро ми дізнаємося ім'я найкращого важковаговика, адже голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум назвав приблизну дату бою за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі.

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