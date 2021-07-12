Футбольні трансляції на тиждень – з 12 по 18 липня

/ Фото: AFP

На цьому тижні буде багато клубного футболу. У Південній Америці йдуть матчі Кубка Лібертадорес, у Європі – Ліга чемпіонів та Ліга конференцій. Київське Динамо грає товариські зустрічі, а в Бельгії визначиться володар Суперкубка.

Список прямих трансляцій

Вівторок, 13 липня

16:45. Чемпіонат Латвії. Метта – Ноа (Спорт 2)

01:10. Кубок Лібертадорес. Бока Хуніорс – Атлетіко Мінейро. 1/8 фіналу (Футбол 1)

03:25. Кубок Лібертадорес. Сан-Паулу – Расинг. 1/8 фіналу (Футбол 3)

Середа, 14 липня

20:00. Товариський матч. Динамо Київ – Сьон (Спорт 1)

21:40. Кубок Шотландської ліги. Куїнз Парк – Мазервелл (Сетанта Спорт)

22:30. Ліга чемпіонів. Кваліфікація. Шахтар Солігорськ – Лудогорец (Спорт 1)

01:10. Кубок Лібертадорес. Універсідад Католика – Палмейрас. 1/8 фіналу (Футбол 2)

03:25. Кубок Лібертадорес. Рівер Плейт – Архентінос. 1/8 фіналу (Футбол 3)

Четвер, 15 липня

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15:55. Ліга конференцій. Арарат – Фехервар (Спорт 1)

20:55. Ліга конференцій. Академія Пушкача – Турку (Спорт 1)

03:25. Кубок Лібертадорес. Олімпія – Інтернасьонал. 1/8 фіналу. (Футбол 3)

П'ятниця, 16 липня

16:40. Чемпіонат Білорусі. Слуцьк – БАТЕ (Спорт 1)

18:00. Чемпіонат Латвії. Спартакс – Рига (Спорт 2)

18:40. Чемпіонат Білорусі. Динамо Брест – Сутник (Спорт 1)

00:55. Чемпіонат Аргентини. Уніон – Бока Хуніорс (Футбол 3)

Субота, 17 липня

20:40. Чемпіонат Білорусі. Гомель – Рух (Спорт 1)

21:00. Товариський матч. Ніцца – Динамо Київ (Спорт 2)

21:40. Суперкубок Бельгії. Брюгге – Генк (Сетанта Спорт)

Неділя, 18 липня

16:00. Чемпіонат Латвії. Валмієра – Ноа (Спорт 2)

18:00. Чемпіонат Молдови. Динамо-Авто – Сфинтул Георге (Спорт 2)

20:00. Чемпіонат Молдови. Белць – Мілс (Спорт 2)

20:00. Чемпіонат Молдови. Петрокуб – Шериф (Спорт 1)

23:55. Чемпіонат Аргентини. Рівер Плейт – Колон (Футбол 3)