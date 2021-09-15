Футболка за нокаут: Роналду відкупився від дівчини, яку вирубив

Криштиану Роналду подарував футболку стюардині / Фото: Getty Images, REUTERS

Манчестер Юнайтед сенсаційно програв Янг Бойз в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Після голу Роналду англійці пропустили двічі, вирішальний м'яч – на останніх секундах.

Під час розминки перед початком поєдинку Роналду невдало пробив по воротах і влучив у стюардиню, що стояла за воротами. Удар був настільки сильним, що дівчина одразу ж впала на підлогу.

Роналду відразу ж прибіг до постраждалої, щоб дізнатися, як вона себе почуває. А після зустрічі португалець подарував дівчині свою футболку в знак компенсації за свою помилку.

Стюардиня зраділа подарунку від Роналду / Фото: Getty Images

Роналду з'явився на полі перших хвилин і повторив досягнення Ікера Касільса за кількістю матчів у турнірі. Наступний поєдинок виведе його в одноосібні лідери Ліги чемпіонів.