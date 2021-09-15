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Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
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Рух --
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25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Футболка за нокаут: Роналду відкупився від дівчини, яку вирубив

Олександр Трикіша
15 вересня, 11:00
Нападаючий Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду повторив рекорд Ліги чемпіонів у матчі проти Янг Бойз, а ще запам'ятався одним неприємним інцидентом, в результаті якого постраждала дівчина

Криштиану Роналду подарував футболку стюардині / Фото: Getty Images, REUTERS

Манчестер Юнайтед сенсаційно програв Янг Бойз в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Після голу Роналду англійці пропустили двічі, вирішальний м'яч – на останніх секундах.

Під час розминки перед початком поєдинку Роналду невдало пробив по воротах і влучив у стюардиню, що стояла за воротами. Удар був настільки сильним, що дівчина одразу ж впала на підлогу.

Роналду відразу ж прибіг до постраждалої, щоб дізнатися, як вона себе почуває. А після зустрічі португалець подарував дівчині свою футболку в знак компенсації за свою помилку.

Стюардиня зраділа подарунку від Роналду / Фото: Getty Images

Роналду з'явився на полі перших хвилин і повторив досягнення Ікера Касільса за кількістю матчів у турнірі. Наступний поєдинок виведе його в одноосібні лідери Ліги чемпіонів.

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