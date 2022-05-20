Футболісти Шахтаря зібрали понад 25 млн грн для України

Футболісти Шахтаря по всій Європі розповідали про звірства російських окупантів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

З перших днів війни донецький Шахтар вирішив організувати всебічну допомогу Україні.

У Європі пройшла серія благодійних матчів Shakhtar Global Tour for Peace, завдяки якій вдалося зібрати 13,2 млн грн. Крім того, під час цієї серії ігор футбольний клуб проводив акції на підтримку України. Так, у Стамбулі футболісти Шахтаря одягли футболки із зображенням чотирирічної Аліси, яка ховається у бомбосховищі Маріуполя від російських атак. А на матчі у Хорватії висловили підтримку захисникам Маріуполя та "Азовсталі".

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Спільні благодійні аукціони з компаніями Sorare та Binance у сумі зібрали понад 7,2 мільйона гривень. Ще 4 мільйони гривень Шахтар вклав в організацію та облаштування Shelter Centre Шахтаря на "Арені Львів", також 1,2 мільйона гривень залучив фонд Shakhtar Social.

На виручені кошти купується все необхідне для захисників України, українських громадян та дітей, які постраждали від війни. Про це розповів генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін:

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"Товариські матчі, які ми зіграли, та проєкти з комерційними партнерами вже дозволили зібрати понад 25 мільйонів гривень. Частину коштів ми направили на придбання аптечок та касок, частину – на підтримку Shelter Center на "Арені Львів". Ми також почали фінансово підтримувати дітей, які втратили у війні батьків. Клуб продовжить роботу в цьому напрямку: робитимемо все, що в наших силах, щоб допомогти перемогти у війні. І немає жодних сумнівів – ми обов'язково переможемо".

Крім того, близько 2,1 мільярда гривень вже передали бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб Шахтар на допомогу Україні та українцям з 24 лютого. А разом із сплаченими наперед податками сума підтримки перевищила 3 млрд грн.