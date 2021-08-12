13 серпня 19:30
Шахтар --
Металіст 1925 --
14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
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Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
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Футболісти збірної України записали зворушливе відео для Шевченка

Любомир Луканюк
12 серпня, 16:47
Георгій Бущан, Олександр Зубков, Євген Макаренко та Едуард Соболь відреагували на відхід Андрія Шевченка з посади головного тренера збірної України

Андрій Шевченко зробив Бущана основним воротарем збірної України / Фото: УАФ

1 серпня збірну України покинув Андрій Шевченко, під керівництвом якого українці пройшли в чвертьфінал Євро-2020. Футболісти національної команди записали зворушливе відео для Андрія Миколайовича.

Георгій Бущан подякував тренеру за довіру, Олександр Зубков – за здійснення його мрії, Євген Макаренко – за неймовірні емоції, а Едуард Соболь побажав Шевченку удачі в подальшій тренерській кар'єрі.

Раніше повідомлялося, що головним кандидатом на пост тренера збірної України є Сергій Ребров, однак він заявив, що залишиться працювати в Аль-Айні.

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У зв'язку з виниклими труднощами розриву контракту Сергія Реброва з еміратським клубом Аль-Айном, УАФ розглядає Мирона Маркевича наступником Андрія Шевченка на посаді тренера збірної України.

Крім Реброва і Маркевича, реальним кандидатом на пост головного тренера розглядають Олександра Петракова, тренера юнацької збірної України U-18.

Ім'я нового головного тренера збірної України обіцяють назвати 17 серпня на черговому Виконкомі УАФ.

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