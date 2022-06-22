Футболіст Шахтаря ледь не втратив сина через раптовий напад

Майкон допоміг врятувати сина від нападу

У березні "Шахтар" віддав свого півзахисника Майкона в оренду. Через зрив УПЛ через війну бразилець вирішив на півроку піти до Корінтіансу.

У середині червня у гравця мало не сталася трагічна подія. Дружина футболіста Ліара Войнович розповіла, що їхній дворічний син Зайон пережив фебрильний напад.

Реклама

Малюк різко відчув себе погано вночі під час візиту до батьків дружини. Тесть Майкона помітив, як його онук постійно кричав і лихоманив (температура піднялася до 40 градусів).

Читайте також: Шахтар заробив мільйони на гравця, котрий за них жодного разу не зіграв

Зайона екстрено доставили до відділення швидкої медичної допомоги. Згодом Ліара Войнович зазначила, що напад вдалося подолати. При цьому сам Майкон поводився спокійно і максимально сприяв швидкій допомозі синові.

Реклама

Нині хавбек лікується, пропустивши останні п'ять матчів Корінтіанса. Усього за три місяці Майкон награв 15 матчів за бразильський клуб, забивши два голи у Копа Лібертадорес.

Зазначимо, що в Шахтар бразилець перейшов якраз із Корінтіансу у 2018 році. За донецький клуб футболіст провів 98 матчів, забивши 8 голів та віддавши 7 асистів. За цей час він двічі виграв УПЛ, а також Кубок і Суперкубок України.