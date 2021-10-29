Футболіст, яким цікавився Шахтар, переніс зупинку серця під час матчу

Рафаэль Двамена зіграв вісім матчів за збірну Гани

Матч третього раунду Кубка Австрії довелося перервати на 20-й хвилині. Форвард Лінца Рафаель Двамена знепритомнів під час зустрічі з клубом Хартберг. У футболіста відбувся серцевий напад.

Нагадаємо, що Інтер змушують позбавитися футболіста, у якого під час Євро-2020 зупинилося серце.

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Як зазначається, у момент ускладнення у Двамени спрацював імплантований дефібрилятор, який він встановив ще 2020 року.

"Його дефібрилятор спрацював, і лікарі змогли швидко стабілізувати стан гравця. Нам потрібно реалістично оцінити майбутнє і обговорити з лікарями, як діяти далі", – наводять слова представників Лінца місцеві ЗМІ.

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Кар'єра нападаючого збірної Гани раніше зупинялася через серцеві ускладнення. Через це зірвався його трансфер до Брайтона.

Три роки тому були чутки, що донецький Шахтар виявляє інтерес до Рафаеля Двамени. Тоді він виступав за Цюріх і швейцарський клуб просив за свого форварда 10 млн євро.