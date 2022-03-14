Футболіст із Тюмені допомагає українській армії

Леоненко підтримує Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній гравець московського та київського Динамо Віктор Леоненко не залишився осторонь війни в Україні.

Знаменитий у минулому футболіст віддав волонтеру Миколі Василькову свою худі. На ньому автографи самого Віктора, а також таких легендарних футболістів та тренерів, як Лобановський, Сабо, Веремєєв, Блохін, Бєланов, Шевченко.

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Худі виставлено на аукціон, зібрані кошти підуть на потреби українських воїнів.

Стати учасником аукціону можна на сторінці Василькова в Facebook, написавши свою ціну під постом.

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Віктор Леоненко народився у Тюмені, де й почав грати у футбол. Потім перейшов до московського Динамо, а звідти вже переїхав до Києва. Так в Україні і лишився, виступав за національну збірну. Багато років працює експертом на ТБ.

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