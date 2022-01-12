Футбол футболом, а війна за розкладом: дикий випадок на Кубку Африки

Гравці Малі радіють голу у ворота Тунісу / Фото: Getty Images

Футболісти збірної Малі змушені були припинити тренування перед стартовою грою Кубка африканських націй. Неподалік їхньої бази почалася перестрілка між урядовими військами та повстанцями.

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Збройний конфлікт розпочався на заході Камеруну, неподалік тренувальної бази Лімбе, яку Малі та Гамбія використовують під час проведення турніру.

Збірній Малі довелося зупинити тренування лише за кілька годин до початку гри з Тунісом.

Згідно з повідомленнями місцевих медіа, на центральному ринку міста Буеа під час обстрілу загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення. Сепаратисти заперечували проти проведення ігор у західній частині країни та вже взяли на себе відповідальність за напади.

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Інцидент не вплинув на проведення матчу, збірна Малі обіграла Туніс – 1:0.

Раніше ми писали, що гравець Кабо-Верде запрошення до збірної прийняв за спам. Роберто Лопес ігнорував листи тренера через незнання португальської мови.