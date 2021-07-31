Зірка збірної України покинув Бельгію з валізами заради більш теплого чемпіонату

Роман Яремчук, збірна України / Фото: Reuters

Пізно ввечері в п'ятницю, 31 липня, український форвард прилетів до Лісабона разом зі своєю дружиною і генеральним директором Бенфіки Руї Педру Бразой – повідомляє A Bola. Раніше ми писали, що Моурінью хоче українського нападника в Рому.



Яремчук з дружиною прилетів до Лісабона

Журналіст Ніколо Скіра запевняє, що Гент і Бенфіка зараз якраз узгоджують останні деталі трансферу, після чого угода буде закрита. Сума трансферу складе 15 мільйонів євро. Хоча бельгійський клуб оцінював 25-річного українця в 25 мільйонів.

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У минулому сезоні за Гент Роман забив 23 голи у 43 поєдинках. І добре проявив себе на Євро-2020 у збірній України, забивши два голи і зробивши одну передачу.

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Роман Яремчук / Фото: Офіційний сайт ФК "Гент"

Але майбутнього в Бельгії українець більше не бачив. А про швидке розставання Романа з "Буйвол" говорив той факт, що Яремчук не потрапив до заявки Гента на Лігу конференцій.

Раніше ми писали, що батько нападаючого збірної України став повноцінним тренером клубу Прем'єр-ліги.