Чергова відставка в УПЛ. Ще один львівський клуб залишився тренера

Анатолій Безсмертний подав у відставку з поста головного тренера ФК Львова / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

Наставник Львова Анатолій Безсмертний подав у відставку з поста головного тренера. Керівництво команди прийняло рішення українського фахівця.

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"Це непросте рішення, однак команді потрібні зміни. Можу запевнити, що завжди був націлений на результат, якого, на жаль, не вдалося досягти на старті чемпіонату.

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Важко об'єктивно оцінювати власну роботу – на детальний аналіз буде час пізніше, але вже зараз я відчуваю, що команді потрібні кардинальні зміни, щоб продовжувати вдосконалюватися.

Хотів би подякувати керівництву клубу за наданий кредит довіри, гравцям – за характер, а вболівальникам – за підтримку, – це був фантастичний період", – прокоментував свою відставку Анатолій Безсмертний.

Анатолій Безсмертний подав у відставку з поста головного тренера ФК Львова / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

Нагадаємо, що Анатолій Безсмертний очолив команду в березні цього року і зумів фінішувати з нею на 8-му місці в турнірній таблиці.

У нинішньому сезоні Львів провів 5 поєдинків під керівництвом Безсмертного, але зміг завоювати лише два очки і закріпився на дні турнірної таблиці.