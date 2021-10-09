9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Фінляндія – Україна: о котрій і де дивитися матч відбору на ЧС-2022

Сергій Шаховець
9 жовтня, 10:29
У суботу, 9 жовтня, збірні України та Фінляндії зустрінуться у вирішальному матчі відбору на ЧС-2022 у групі D. Поєдинок можна буде дивитися на ТБ і в інтернеті

Україна - Фінляндія / Фото: Reuters

Сьогодні збірна України проведе надзвичайно важливий, з точки зору турнірних перспектив, поєдинок зі збірною Фінляндії. Підопічні Олександра Петракова зустрінуться з прямим конкурентом за путівку в плей-оф відбіркової кампанії на чемпіонат світу-2022. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Фінляндія – Україна на нашому сайті.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Олімпійський" у Гельсінкі. Початок матчу о 19:00.

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Де дивитися матч Фінляндія – Україна:

  • "Україна", live
  • "Футбол 1", live
  • OLL.TV (в підписці)
  • "Футбол 1", 10 жовтня неділя, 11:30 (повтор)
  • "Футбол 2", 10 жовтня неділя, 17:10 (повтор)
  • "Футбол 1", 11 жовтня понеділок, 8:10 (повтор)
  • "Футбол 2", 11 жовтня понеділок, 16:00 (повтор)
  • "Футбол 1", 12 жовтня понеділок, 10:20 (повтор)

У турнірній таблиці обидві збірні мають однакову кількість балів – 5, але у фінів одна гра в запасі. Україні обов'язково потрібно перемагати.

Нашій збірній залишилося провести один матч проти Фінляндії і два проти Боснії. Перша команда відразу виходить на чемпіонат світу, друга потрапить до плей-оф.

Турнірна таблиця групи D

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У березні команди зустрілися в Києві. Мораес вивів Україну вперед на 80-й хвилині, але Пуккі на 89-й зрівняв рахунок з пенальті. Нічия – 1:1.

Як Україна грала з Фінляндією у першому матчі:

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