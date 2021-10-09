9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Спортивні турніри ЧС 2022 Катар

Фінляндія – Україна: стартові склади на матч ЧС-2022

Олександр Трикіша
9 жовтня, 18:03
Тренерські штаби Фінляндії та України оголосили склади на відбірковий поєдинок на ЧС-2022. Поєдинок пройде сьогодні в Фінляндії, початок – о 19:00

Роздягальня збірно України / Фото: УАФ

Фінляндія- Україна трансляція матчу вже доступна на нашому сайті. Також поєдинок можна дивитися за допомогою сервісу OLL.TV .

Читайте також: Фінляндія – Україна: у скільки і де дивитися матч відбору на ЧС-2022

Реклама

Олександр Петраков зіграє з п'ятьма захисниками, а місце у воротах довірив досвідченому Андрію Пятову. На вістрі атаки зіграє Роман Яремчук.

Україна: Пятов, Матвієнко, Забарний, Кривцов, Соболь, Шапаренко, Степаненко, Тимчик, Циганков, Ярмоленко, Яремчук.

Реклама

Запасні: Бущан, Різник, Сирота, Сидорчук, Корнієнко, Зубков, Харатін, Шабанов, Булеца, Довбик, Сікан, Караваєв.

Фінляндія: Градецьки, Райтала, Тойвіо, Араюурі, Вяйсянен, Алхо, Лам, Камара, Лод, Йоел Пог'янпало, Пуккі.

Реклама

Запасні: Йоронен, Ерікссон, Гранлунд, Ояла, Тейлор, Йенсен, Нісканен, Валакарі, Ніссіля, Іванов, Риски, Хямяляйнен.

Реклама