Фінляндія проти України і ще 13 матчів: розклад відбору ЧС-2022 на 9 жовтня

Україні потрібно перемагати / Фото: Getty Images

Відбір на чемпіонат світу 2022 року йде повним ходом. Сьогодні в шести групах будуть зіграні 14 поєдинків.

У нас особливий інтерес до зустрічі в Гельсінкі. Де за путівку на катарський мундіаль бореться наша команда. Дивіться онлайн-трансляцію матчу Фінляндія – Україна.

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ГРУПА А

19.00. Азербайджан – Ірландія

21:45. Люксембург – Сербія

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ГРУПА В

19.00. Грузія – Греція

19.00. Швеція – Косово

ТВ: Футбол 2

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ГРУПА З

16:00. Литва – Болгарія

ТВ: Футбол 3

21:45. Швейцарія – Північна Ірландія

ТВ: Футбол 3

ГРУПА D

16:00. Казахстан – Боснія

ТВ: Футбол 2

19.00. Фінляндія – Україна

ТВ: Україна

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ГРУПА F

19.00. Шотландія – Ізраїль

ТВ: Футбол 3

21:45. Фарери – Австрія

21:45. Молдова – Данія

ГРУПА I

21:45. Угорщина – Албанія

21:45. Андорра – Англія

ТВ: Футбол 2

21:45. Польща – Сан-Марино