9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Фінляндія проти України і ще 13 матчів: розклад відбору ЧС-2022 на 9 жовтня

Любомир Луканюк
9 жовтня, 13:33
Все менше залишається матчів у кваліфікації чемпіонату світу, а значить настає час вирішальних зустрічей за путівку в Катар-2022

Україні потрібно перемагати / Фото: Getty Images

Відбір на чемпіонат світу 2022 року йде повним ходом. Сьогодні в шести групах будуть зіграні 14 поєдинків.

У нас особливий інтерес до зустрічі в Гельсінкі. Де за путівку на катарський мундіаль бореться наша команда. Дивіться онлайн-трансляцію матчу Фінляндія – Україна.

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ГРУПА А

19.00. Азербайджан – Ірландія

21:45. Люксембург – Сербія

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ГРУПА В

19.00. Грузія – Греція

19.00. Швеція – Косово
ТВ: Футбол 2

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ГРУПА З

16:00. Литва – Болгарія
ТВ: Футбол 3

21:45. Швейцарія – Північна Ірландія
ТВ: Футбол 3

ГРУПА D

16:00. Казахстан – Боснія
ТВ: Футбол 2

19.00. Фінляндія – Україна
ТВ: Україна

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ГРУПА F

19.00. Шотландія – Ізраїль
ТВ: Футбол 3

21:45. Фарери – Австрія

21:45. Молдова – Данія

ГРУПА I

21:45. Угорщина – Албанія

21:45. Андорра – Англія
ТВ: Футбол 2

21:45. Польща – Сан-Марино

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