12 грудня 06:00
Ломаченко --
Коммі --
11 грудня 20’
Олександрія 0
Шахтар 0
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини MMA

Феноменальний нокаут ударом Супермена: такого ви ще не бачили

Олександр Трикіша
11 грудня, 11:55
На турнірі зі змішаних єдиноборств Eagle Fighting Championship 43 російський боєць Мехді Дакаєв здобув яскраву перемогу над Артуром Зайнуковим феєричним ударом

Нокаут ударом Супермена / Фото: Колаж: Сьогодні

Це був головний поєдинок турніру, в якому Дакаєв захищав титул чемпіона промоції у легкій вазі.

У другому раунді Дакаєв точно влучив у голову супернику, а потім обрушив на нього серію хаотичних уларів.

Реклама

Зайнуков спробував уникнути атаки і це йому практично вдалося. Але Дакаєв у незбагненному стрибку наздогнав суперника та фінішував його ще одним ударом у голову.

У Мережі цей прийом охрестили ударом Супермена, побачивши подібність до того, як летить супергерой.

Реклама

Читайте також: