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4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
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Арена Львів ризикує завалитися

Андрій Трофімов
25 листопада, 15:37
Найфартовіший стадіон збірної України перебуває в аварійному стані – про це заявив мер Львова Андрій Садовий

"Арена Львів" / Фото: Facebook

Як стверджує мер Львова Андрій Садовий, потрібно терміново виділити гроші на ліквідацію аварійності, інакше "Арена Львів" завалиться.

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"Проблема "Арени Львів" дуже проста – це проблема менеджменту. Коли ми готувалися до Євро-2012, то готували команду, яка мала керувати стадіоном. Держава яке рішення ухвалила? Місто взагалі відкинули, самі керуватимуть".

"Якщо ви сьогодні залізете всередину цього стадіону, то ви зрозумієте, що він перебуває в аварійному стані. Якщо терміново не почати виділяти кошти на ліквідацію аварійності, то він просто може завалитися. Плюс, щоб ви зрозуміли, він досі не введений в експлуатацію", – наводить слова Садового lviv1256.

/ Фото: Сьогодні

Зауважимо, що "Арена Львів" є найфартовішим стадіоном елітної категорії для збірної України. На ньому вона ще не програвала.

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