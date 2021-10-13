12 жовтня 21:45
Україна 1
Боснія і Герцеговина 1
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
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Фантастичний варіант: як Україні пробитися в плей-офф ЧС-2022

Олександр Трикіша
13 жовтня, 00:30
Збірна України втратила очки в матчі проти Боснії та Герцеговини, але шанси зіграти на ЧС-2022 у нашої команди ще залишаються. Розглядаємо можливі розклади

Україні обов'язково необхідно обігрувати Боснію на виїзді / Фото: REUTERS

У збірної України залишився всього один матч у відборі на катарський чемпіонат світу – на виїзді проти Боснії та Герцеговини. Вдома ми їх обіграти не змогли, потрібно це робити в гостях!

Що потрібно Україні для виходу в плей-офф ЧС-2022

У нашої команди залишається один реальний варіант – обов'язково потрібно обігрувати Боснію у них вдома. Але навіть в цьому випадку путівка команді Олександра Петракова не гарантована.

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Перемога над Боснією відчіплює балканців з боротьби за другу сходинку, але ще залишається Фінляндія.

На цей момент фіни відстають від України на один бал і мають на один зіграний матч менше. Для нас важливо, щоб в останніх матчах вони взяли не більше чотирьох очок. Попереду у Фінляндії матчі проти Боснії (в гостях) і Франції (вдома).

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Якщо Україна і Фінляндія наберуть однакову кількість балів, то на перший план вийде різниця забитих і пропущених м'ячів у відборі, тому, крім перемоги над Боснією, українцям потрібно ще й забивати якомога більше.

І другий – фантастичний. Україна грає з Боснією внічию, Фінляндія грає з Боснією внічию, а потім програє Франції. В цьому випадку у нас залишається 10 очок, а у Фінляндії і Боснії – по 9. Але це повинно так нашій команді поталанити, що навіть Олег Блохін позаздрить!

Відео голів матчу Україна – Боснія:

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