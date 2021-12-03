Фантастична перемога: Карсен вимотав росіянина та виграв рекордну партію на ЧС

Карлсен здобув перемогу у шостій партії над росіянином Непомнящим / Фото: Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 3 грудня, у Дубаї відбулася шоста партія матчу за титул чемпіона світу з шахів 2021 року. Норвежець Магнус Карлсен грав білими фігурами, а його суперник росіянин Ян Непомнящий чорними.

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Нагадаємо, що попередні п'ять партій закінчилися внічию і ось нарешті було розіграно першу результативну партію в чемпіонському матчі.

Норвезький шахіст міг здобути перемогу ще до першого контролю часу, але припустився помилки в цейтноті.

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В підсумку шоста партія тривала 7 годин та 45 хвилин і закінчилася на 136-му ходу перемогою Магнуса Карлсена.

Раніше найдовша партія в історії чемпіонських матчів була зіграна у битві Анатолія Карпова з Віктором Корчним у 1978 році. Вона тривала 124 ходи.

Рахунок у матчі став 3,5:2,5 на користь норвежця. Завтра, 4 грудня, претендент на титул намагатиметься взяти реванш у чемпіона.

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Нагадаємо, що за правилами буде зіграно 14 класичних партій. Якщо після них буде нічия, то шахісти зіграють тай-брейк.

Призовий фонд чемпіонського матчу – 2 мільйони євро. Переможець отримує 60%, якщо перемогу буде досягнуто на тай-брейку – 55%.