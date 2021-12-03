3 грудня 17:00
Шахтар 6
Львів 1
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
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Колос --
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Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
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Фантастична перемога: Карсен вимотав росіянина та виграв рекордну партію на ЧС

Сергій Шаховець
3 грудня, 23:19
Карлсен і Непомнящий провели шосту партію за титул чемпіона світу з шахів. Ця партія увійде в історію, як найтриваліша битва за шахову корону

Карлсен здобув перемогу у шостій партії над росіянином Непомнящим / Фото: Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 3 грудня, у Дубаї відбулася шоста партія матчу за титул чемпіона світу з шахів 2021 року. Норвежець Магнус Карлсен грав білими фігурами, а його суперник росіянин Ян Непомнящий чорними.

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Нагадаємо, що попередні п'ять партій закінчилися внічию і ось нарешті було розіграно першу результативну партію в чемпіонському матчі.

Норвезький шахіст міг здобути перемогу ще до першого контролю часу, але припустився помилки в цейтноті.

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В підсумку шоста партія тривала 7 годин та 45 хвилин і закінчилася на 136-му ходу перемогою Магнуса Карлсена.

Раніше найдовша партія в історії чемпіонських матчів була зіграна у битві Анатолія Карпова з Віктором Корчним у 1978 році. Вона тривала 124 ходи.

Рахунок у матчі став 3,5:2,5 на користь норвежця. Завтра, 4 грудня, претендент на титул намагатиметься взяти реванш у чемпіона.

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Нагадаємо, що за правилами буде зіграно 14 класичних партій. Якщо після них буде нічия, то шахісти зіграють тай-брейк.

Призовий фонд чемпіонського матчу – 2 мільйони євро. Переможець отримує 60%, якщо перемогу буде досягнуто на тай-брейку – 55%.