Фанати всієї планети – з Україною! Емоційні фото зі стадіонів світу

Фанати всього світу – з Україною! / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Восьмий день в Україні триває війна, розв'язана Росією проти нашого народу. Вчора в ООН ухвалили резолюцію з вимогою до агресора припинити застосування сили в Україні та вивести свої війська з чужої держави.

Російський спорт – під забороною. Російським спортсменам, збірним, федераціям – повний бан.

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Підтримка нашої країни помітна на спортивних аренах по всьому світу. Ось лише кілька прикладів:

Мілуокі, США. Вболівальники місцевого баскетбольного клубу

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Борхемвуд, Велика Британія. Матч жіночих команд Арсенал – Рідінг

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Бохум, Німеччина. Чвертьфінал Кубку Німеччини Бохум – Фрайбург

Лутон, Велика Британія. Матч Лутон – Челсі у Кубку Англії

Саутгемптон, Велика Британія. Матч Саутгемптон – Вест Гем

Гамбург, Німеччина. Матч Кубка Німеччини Гамбург – Карлсруе

Гольменколлен, Норвегія. Автобуси російської збірної з лижних перегонів прикрасили українською символікою

Лондон, Велика Британія. Кристал Пелас – Сток Сіті у Кубку

Мілан, Італія. Півфінал Кубка Італії Інтер – Мілан

Пітерборо, Велика Британія. Матч Пітерборо – Манчестер Сіті у Кубку Англії

Барнлі, Велика Британія. Матч Барнлі – Лестер

Карсон, США. Матч Лос-Анджелес Гелаксі та Нью-Йорк Сіті в американській лізі MLS

Коледж Парк, США. Американський футбол

Рим, Італія. Матч Лаціо – Наполі

Аугсбург, Німеччина. Матч Аугсбург – Боруссія Дортмунд

Лондон, Велика Британія. Матч Челсі – Ліверпуль

Дублін, Ірландія. Матч з регбі між збірними Ірландії та Італії

Коламбус, США. Матч американської ліги MLS

Усі фото – агентство Reuters