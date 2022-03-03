Фанати всієї планети – з Україною! Емоційні фото зі стадіонів світу

Фанати всього світу – з Україною! / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні
Восьмий день в Україні триває війна, розв'язана Росією проти нашого народу. Вчора в ООН ухвалили резолюцію з вимогою до агресора припинити застосування сили в Україні та вивести свої війська з чужої держави.
Російський спорт – під забороною. Російським спортсменам, збірним, федераціям – повний бан.
Підтримка нашої країни помітна на спортивних аренах по всьому світу. Ось лише кілька прикладів:
Мілуокі, США. Вболівальники місцевого баскетбольного клубу
Борхемвуд, Велика Британія. Матч жіночих команд Арсенал – Рідінг
Бохум, Німеччина. Чвертьфінал Кубку Німеччини Бохум – Фрайбург
Лутон, Велика Британія. Матч Лутон – Челсі у Кубку Англії
Саутгемптон, Велика Британія. Матч Саутгемптон – Вест Гем
Гамбург, Німеччина. Матч Кубка Німеччини Гамбург – Карлсруе
Гольменколлен, Норвегія. Автобуси російської збірної з лижних перегонів прикрасили українською символікою
Лондон, Велика Британія. Кристал Пелас – Сток Сіті у Кубку
Мілан, Італія. Півфінал Кубка Італії Інтер – Мілан
Пітерборо, Велика Британія. Матч Пітерборо – Манчестер Сіті у Кубку Англії
Барнлі, Велика Британія. Матч Барнлі – Лестер
Карсон, США. Матч Лос-Анджелес Гелаксі та Нью-Йорк Сіті в американській лізі MLS
Коледж Парк, США. Американський футбол
Рим, Італія. Матч Лаціо – Наполі
Аугсбург, Німеччина. Матч Аугсбург – Боруссія Дортмунд
Лондон, Велика Британія. Матч Челсі – Ліверпуль
Дублін, Ірландія. Матч з регбі між збірними Ірландії та Італії
Коламбус, США. Матч американської ліги MLS
Усі фото – агентство Reuters