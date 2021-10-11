Фанати мали рацію: англійський арбітр зробив камінг-аут

Англійський арбітр в національний день камінг-ауту в Великобританії зізнався, що він гей.

Читайте також: Не побоялися засудження: 5 зірок, які сміливо заявили про орієнтацію і гендер

Джеймс Адкок – відома фігура в англійському футболі: за свою кар'єру він судив більше 500 матчів і пройшов шлях від аматорського рівня до Прем'єр-ліги.

"Коли я переходив від неповного робочого дня до повноцінної роботи в футболі, деякі знали, а деякі ні.

Тепер всі мої колеги знають, і це просто норма. І, чесно кажучи, був інтерес з боку колег, які говорили: "Я пишаюся тобою, Джеймс, що ти можеш бути відкритим геєм в спорті", тому що вони знають перешкоди, які все ще є.

Я піддавався насильству на ґрунті гомофобії, і я не можу розповісти вам історію, в якій мені доводилося боротися або долати це", – розповів рефері в інтерв'ю BBC.