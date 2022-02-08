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Фанатський хіт про Путіна звучатиме у кабінетах УЄФА

Олександр Трикіша
8 лютого, 20:50
В УЄФА почули скарги Росії за підсумками півфінального матчу чемпіонату Європи з футзалу між Україною та Росією. Буде розгляд справи

Фанати передали привіт Путіну / Фото: AFP, Колаж: Сьогодні

Україна програла Росії у півфіналі Євро-2022. Протягом усього матчу українські фанати на трибунах шаленого підтримували нашу команду.

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З трибун звучали "Путін – х###о", "Червона рута", "Хто не скаче, той москаль", гімн України та інші фанатські кричалки.

Росія обурилася на образу їхнього вождя і накатала скаргу до УЄФА. У Європейському Союзі відповіли, що призначили інспектора з етики та дисципліни.

"Інспектор УЄФА з етики та дисципліни був призначений для проведення дисциплінарного розслідування повідомлень про інциденти, які, ймовірно, мали місце під час півфінального матчу чемпіонату Європи з футзалу 2022 року між Україною та Росією", – йдеться на офіційному сайті УЄФА.

Поки складно сказати, чим поведінка фанатів відгукнеться для України, але можна заявити, що знаменитий хіт фанатів про Путіна ще як мінімум раз звучатиме в кабінетах УЄФА.