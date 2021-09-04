Їй просто подобається: боксерка знову роздяглася до білизни на зважуванні

Ебані Бріджес любить роздягатися на публіці / Фото: Instagram

У такому вигляді Ебані з'явилася на зважування напередодні поєдинку проти француженки Майліс Ганглофф, який відбудеться сьогодні в Лідсі, Велика Британія.

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Її суперниця зважувалася в джинсах і топіку, а Бріджес не посоромилася роздягтися до трусів, обмежуючи всіх оточуючих – очей від такої краси не відвести, але статус не дозволяє.

Особливо дісталося промоутеру Едді Гірну. Йому довелося спостерігати за всім прямо зі сцени. Британець рятувався тим, що в найвідповідальніші моменти просто закривав очі.

"Я вважаю, найкращий спосіб не попастися Едді Гірну – це закрити очі і помолитися", – пожартувала боксерка.

Ебані роздягається на кожному зважуванні, без різниці – вписується вона в ліміти ваги чи ні. Здається, їй просто подобається показувати своє тіло і спостерігати за реакцією інших людей.

Так Ебані зважувалася перед своїм попереднім поєдинком: