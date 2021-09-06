Евтаназія – це нечесно! Помер футболіст, який 39 років був в комі

Всі ці роки за футболістом доглядала дружина

Французький футболіст Жан-П'єр Адамс помер у віці 73 років в лікарні Німа.

Адамс найбільш відомий за виступами за Ніццу і Парі Сен-Жермен. У період з 1972 по 1976 рік провів 22 матчі за збірну Франції. Дебютував за національну команду в матчі проти СРСР.

73-річний Адамс перебував у комі 39 років через помилку при проведенні анестезії.

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17 березня 1982 року ексзахисник збірної Франції, який вже завершив на той час кар'єру, ліг в лікарню, щоб зробити операцію на колінному сухожиллі.

В той день у Франції був страйк лікарів, багато хто не вийшли на роботу. Анестезіолог одночасно займався вісьмома операціями і випадково переплутав дозу. Ситуацію ускладнювало те, що за цим стежив стажист, який не виправив помилку і не розпізнав погіршення стану пацієнта.

Через помилку лікарів Жан-П'єр впав у кому.

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"Я п'ять днів була біля його лікарняного ліжка, сподіваючись, що Жан-П'єр ось-ось прийде до тями. Але він ніяк не реагував", – розповідала через роки дружина футболіста Бернадетт, у якої на руках залишилося двоє малолітніх дітей.

Через місяць Бернадетт забрала чоловіка додому.

"Тоді час для мене зупинився, – згадувала дружина Жан-П'єра. – Іноді мені здається, що він реагує на мій голос, гавкіт собаки у дворі, скрип дверей... Наші діти давно виросли – обидва займалися футболом, а cейчас тренують. У нас славні внуки. Найбільше моє бажання, щоб хоча б на п'ять хвилин Жан-П'єр прийшов до себе. З думкою про це я живу всі ці роки. Евтаназія? Ні, це було б нечесно".

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Але Адамс так і не вийшов з коми. А судовий процес проти клініки затягнувся на 12 років. Анестезіолог був визнаний винним, але отримав лише місяць в'язниці. А одноразова компенсація від лікарні в розмірі 950 євро виглядала насмішкою.