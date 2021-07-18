Це вам за дівчинку, це вам за лазер! Маттеус добив англійців після Євро

Легендарний німецький футболіст Лотар Маттеус вважає, що англійці заслужили отримати душевну травму у вигляді фінальної поразки від Італії в серії пенальті

Англійські фанати і Лотар Маттеус / Фото: Reuters, Instagram

Легендарний німецький футболіст Лотар Маттеус розкритикував англійських уболівальників, заявивши, що вони заслужили сумного для їхньої збірної результату Євро-2020 у вигляді поразки у фіналі від Італії в серії пенальті.

"Англійські вболівальники заслужили на душевну травму, отриману після поразки у фіналі Євро, як би мені не було шкода їхніх гравців. Англійські фанати вороже поставилися до маленької дівчинки в футболці збірної Німеччини. На стадіоні "Вемблі" свистіли під час гімну суперника. Воротаря збірної Данії Каспера Шмейхеля засліпили лазером під час пенальті. Стерлінг у півфіналі нечесно заробив 11-метровий удар. Додайте до цього прояви расизму стосовно власних гравців після програного фіналу Євро-2020. Це неспортивна поведінка, яку ми більше ніколи не хочемо бачити", – наводить слова чемпіона світу і Європи, володаря "Золотого м'яча"-1990 Лотара Маттеуса Sport Bild

Шмейхель і фанати збірної Англії / Фото: Reuters, Twitter

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Нагадаємо, збірна Англії ще жодного разу в своїй історії не вигравала Євро. При цьому, як ми писали, на фатальний промах з 11-метрової позначки англійця Сака прирекло прокляття від італійця К'єлліні.