Це вам не Шевченко: стартовий склад на перший матч Петракова зі збірною України

Віталій Буяльський / Фото: УАФ

Матч Казахстан – Україна розпочнеться о 17:00. Трансляція Казахстан – Україна вже є на нашому сайті.

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Петраков випустив у стартовому складі динамівця Віталія Буяльського, який при Андрію Шевченку навіть не потрапляв в заявку на матчі.

Казахстан: Покатилов, Бистров, Марочкин, Логвиненко, Малий, Валіуллін, Тагиберген, Куат, Васильєв, Нургалієв, Шушеначев.

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Запасні: Шацький, Сейс, Аліп, Єрланов, Тайкенов, Жаринбетов, Вороговський, Оразов, Аймбетов, Тапалов, Зайнутдинов, Жуков.

Україна: Пятов, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв, Соболь, Зінченко, Сидорчук, Ярмоленко (К), Буяльський, Яремчук.

Запасні: Бойко, Різник, Сирота, Кривцов, Качараба, Маліновський, Шапаренко, Корнієнко, Макаренко, Циганков, Тимчик, Сікан.