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Це вам не Магучіх! Харлан проти фотографій із росіянами

Андрій Трофімов
7 грудня, 18:11
Легенда світового фехтування Ольга Харлан вважає, що зараз українським спортсменам не варто робити спільні фото з російськими атлетами

Харлан не схвалює подібні фото / Фото: Колаж: Сьогодні

Олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 Ольга Харлан висловила свою думку про горезвісний стереотип, що спорт поза політикою.

Наша шаблістка впевнена, що українським спортсменам не варто фотографуватися з росіянами, коли в країні триває війна.

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Останній найгучніший скандал – це обійми Ярослави Магучіх з Марією Ласіцкене на Олімпіаді у Токіо.

Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене / Фото: Reuters

"Хто б не казав, що спорт поза політикою – це завжди суб'єктивна штука. На жаль, вони перетинаються, тому я б утрималася від спільних фотографій. У такій ситуації, яка у нас у країні, краще цього не робити", – заявила Харлан у інтерв'ю DOROTYE.

Раніше український каратист Станіслав Горуна переконував усіх, що у центральній частині Росії ніхто не знає, що їхня країна воює з Україною. І нічого поганого не бачив у тому, що їздив на заробітки до Росії.