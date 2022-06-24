Це Усик ще гопак не танцював. Українець влаштував фанатам запальну дискотеку (відео)

Олександр Усик / Фото: Reuters

20 серпня у Саудівській Аравії на арені Jeddah Super Dome відбудеться бій-реванш Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Боксери вже почали розкручувати мегефайт.

Олександр Усик вирішив ближче познайомитися з місцевою публікою та завоювати їхні серця. Відповідне відео опублікував журналіст Майкл Бенсон у своєму Twitter.

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На кадрах відео українець запально танцює під арабську музику разом із фанатами. Тепер Близький Схід точно вболіватиме за Усика!

Нагадаємо, фішка Олександра Усика – танець гопака. Він вперше це зробив після перемоги на Олімпійських Іграх у Лондоні 2012 року.

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Раніше британець Ентоні Джошуа поділився своєю мрією побити Усика і повернутись на трон хевівейту. Ей-Джей розраховує стати легендою боксу.

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До речі, у букмекерських конторах Олександр фаворит бою. На професійному рівні Усик провів 19 поєдинків і все виграв (13 – нокаутом).

У Джошуа 24 перемоги у 26 боях. Крім українця, Ентоні також програвав Енді Руїсу у 2019 році, проте пізніше взяв у нього реванш.