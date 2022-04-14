Це сталося! Ракицький заспівав гімн України у футболці Шахтаря (відео)

Ракицький повернувся до Шахтаря / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні Шахтар зіграв свій другий благодійний матч у рамках туру Shakhtar Global Tour For Peace. Донеччани переграли Лех, а перемогу команді приніс 12-річний уболівальник клубу Дмитро Кеда.

Також поєдинок запам'ятався першим матчем Ярослава Ракицького у футболці Шахтаря після повернення із Зеніту. Захисник вийшов у стартовому складі та відіграв 83 хвилини.

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Але головною особливістю стало виконання гімну України. Зазвичай Ярослав просто тримав руку на серці і не співав, за що до нього летіло чимало стріл критики. Проте сьогодні Ракицький все ж таки вирішив заспівати "Ще не вмерла Україна" разом із командою та стадіоном!

Зазначимо, що наступний благодійний поєдинок за участю донеччан відбудеться 19 квітня. Суперником підопічних Роберто Де Дзербі стане стамбульський Фенербахче.

До речі, сьогодні Динамо також виграло свій поєдинок. Команда Мірчі Луческу змогла обіграти Галатасарай із рахунком 3:1. Голами відзначилися Буяльський, Бєсєдін та Циганков.