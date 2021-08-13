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Це совок: в мережі накинулися на Міноборони після зустрічі з Магучіх

Андрій Трофімов
13 серпня, 15:41
Міністерство оборони України провело бесіду з легкоатлеткою Ярославою Магучіх, яка потрапила в скандал після обіймів з росіянкою на Олімпійських іграх

Магучіх із росіянкою Ласіцкене і "бронзою" Ігор-2020 / Фото: Reuters

Так як Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, поведінкою українки зацікавилися в Міноборони. Однак після розмови зі спортсменкою провину за українсько-російські обійми поклали на її керівників.

"Згідно чинного законодавства, проводиться робота з безпосереднім керівником.

Спортсмени-військовослужбовці надалі будуть належним чином ознайомлені з Доктрини публічного спілкування МОУ ", – заявила Маляр в Facebook.

Марія Ласіцкене и Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

У коментарях користувачі задаються питаннями, що це за радянські традиції у нас, що спортсмени досі прив'язані до збройних сил.

Ще один користувач Мережі видав тираду про спортсменів, наявності у них "своєї голови на плечах", а також приєднався до питання про необхідність видавати спортсменам військові звання.

Згадали і про скандального захисника Ярослави каратиста Станіславу Горуну. Той в спробі захистити легкоатлетку випалив спіч про "спорт поза політикою" і сам потрапив в скандал.

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