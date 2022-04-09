Це шедевр! Українська спортсменка зробила патріотичне татуювання

Нове тату Колесніченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно Володимир Кличко взяв участь у крутій патріотичній фотосесії.

А ось Олена Колесніченко зробила собі патріотичне татуювання. Бронзова призерка Юнацьких Олімпійських ігор у бігу на 400 метрів з бар'єрами показала нове тату в Instagram.

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Тепер на спині спортсменки красується тризуб у жовто-синьому серці.

"Залишаюся з Україною. Серцем, розумом, душею, тілом", – підписала знімок із тату Колесніченко.

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Нагадаємо, що українку Ярославу Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою Європи минулого місяця. У березні молодший сержант Збройних сил України Ярослава Магучіх показала найкращий результат у стрибках у висоту на чемпіонаті світу-2022 з легкої атлетики у приміщенні.