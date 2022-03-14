Це розплата за підтримку Путіна. Ребров висловився про санкції проти Абрамовича

Абрамович заслужено потрапив під санкції, вважає Сергій Ребров / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній коуч київського Динамо та угорського Ференцвароша Сергій Ребров переконаний, що санкції є необхідним інструментом для того, щоб зупинити російську агресію.

У самого Сергія Реброва в Києві залишилися батьки, які щодня піддаються небезпеці й страждають від бомбардувань російських загарбників. І він не з чуток знає, що несе з собою "русский мир".

Реклама

"У мого батька проблеми зі здоров'ям. Щодня, як і всім іншим, їм доводиться ходити до бомбосховища. Я телефоную їм щодня, і ми молимося разом. Сподіваюся, що все це скоро закінчиться.

/ Фото: Getty Images

Санкції проти Абрамовича? Я радий, що санкції б'ють по людях, які фінансують путінський режим. Якщо санкції торкнулися Абрамовича, немає сумніву, що він безпосередньо пов'язаний з Путіним. Тож я це підтримую. Я отримую величезну кількість повідомлень з Англії. Девід Платт дуже часто пише мені, що він дуже стурбований. Багато гравців, з якими я грав або проти яких грав, запитують: "Що ми можемо зробити для вас і для України?" Я вражений і вдячний", – наводить слова Реброва Daily Mirror.

Сергій Ребров / Фото: Getty Images

Раніше Сергій Ребров заявив, що після закінчення сезону в чемпіонаті ОАЕ повернеться в Україну і візьме в руки зброю для захисту Батьківщини.

Реклама

Сергій Ребров повернеться до України після завершення чемпіонату ОАЕ / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, господар лондонського клубу Роман Абрамович потрапив під санкції Великої Британії, його майно заарештоване. Це позбавляє Челсі будь-якої можливості проводити фінансові операції, а саме здійснювати трансфери, підписувати контракти.