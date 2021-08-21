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Це стрибки у висоту чи довжину? Кенійка підкорила уболівальників оригінальною технікою стрибка

Сергій Шаховець
21 серпня, 16:55
Кенійська стрибунка у висоту прикувала до себе увагу любителів спорту не спортивними досягненнями, а незвичайним стилем стрибка

Кенійська стрибунка у висоту Зедд Чонгве

На юніорському чемпіонаті світу з легкої атлетики, який проходить у Найробі з 18 по 22 серпня, кенійська стрибунка Зедд Жесіре Чонгве стала зіркою змагань. 17-річна спортсменка в оригінальному стилі виступила на змаганні зі стрибків у висоту.

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У кваліфікації кенійка взяла висоту 1.64 м, але головне, що вразило, це стиль виконання стрибка. Чонгве стрибнула через планку ногами вперед, а не спиною, як більшість спортсменів.

Кенійська стрибунка у висоту Зедд Чонгве / Фото: YouTube

Уже наступна висота в 1.69 м їй виявилася не під силу. В результаті кенійка зайняла останнє 17-е місце і не кваліфікувалася до фіналу. Хоча її особистий рекорд – 1.71 м, є національним рекордом Кенії в її віковій групі.

Відео з виступом 17-річної спортсменки опублікувала Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерація .

Цікаво, що Зедд Чонгве також виступила у змагання зі стрибків у довжину. Там вона також не пройшла кваліфікацію, зайнявши передостаннє 19-е місце, але показавши при цьому свій найкращий результат в кар'єрі – 5.71 м.

Мабуть, виступи кенійки відразу в двох дисциплінах і пояснює її "застарілу" техніку стрибка у висоту. Щоб не переучувати спортсменку тренер підготував її в тому ж стилі, в якому вона виконує стрибки в довжину.

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