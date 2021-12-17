Це провал: бій Ломаченка подивилося менше людей, ніж поєдинок на його розігріві

Ломаченко переміг Коммі, але не добив / Фото: Getty Images

Ломаченко переміг Коммі одноголосним рішенням суддів. У сьомому раунді Коммі побував у нокдауні, але українець не став його добивати.

Читайте також: Екстренер Кличка озвучив критичну проблему Ломаченка

Реклама

За інформацією Nielsen Media Research, бій Ломаченка проти Коммі у прямому ефірі на телеканалі ESPN дивилися в середньому 1 129 000 глядачів, а на піку їх було 1 243 000.

Ломаченко і Коммі / Фото: Instagram

При цьому перший бій основного карда зібрав біля телеекранів ще більше людей. За перемогою онука Мохаммеда Алі Ніко Алі Уолша у поєдинку проти Рейєса Санчеса стежили 1 147 000 людей, пише xsport.ua.

Реклама

Онук Алі бився на розігріві у Ломаченка / Фото: Twitter

Також ми писали, що Ломаченка розмазав чемпіона за показуху на рингу. Українець просив команду Річарда Коммі зняти їх боксера з поєдинку, що було розцінено як слабкість Ломаченка, який не міг відправити ганця в нокаут.