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Це провал: бій Ломаченка подивилося менше людей, ніж поєдинок на його розігріві

Олександр Трикіша
17 грудня, 09:08
Бій між Василем Ломаченком і Річардом Коммі очолював вечір боксу в Нью-Йорку, але головний поєдинок не став найпопулярнішим

Ломаченко переміг Коммі, але не добив / Фото: Getty Images

Ломаченко переміг Коммі одноголосним рішенням суддів. У сьомому раунді Коммі побував у нокдауні, але українець не став його добивати.

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За інформацією Nielsen Media Research, бій Ломаченка проти Коммі у прямому ефірі на телеканалі ESPN дивилися в середньому 1 129 000 глядачів, а на піку їх було 1 243 000.

Ломаченко і Коммі / Фото: Instagram

При цьому перший бій основного карда зібрав біля телеекранів ще більше людей. За перемогою онука Мохаммеда Алі Ніко Алі Уолша у поєдинку проти Рейєса Санчеса стежили 1 147 000 людей, пише xsport.ua.

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Онук Алі бився на розігріві у Ломаченка / Фото: Twitter

Також ми писали, що Ломаченка розмазав чемпіона за показуху на рингу. Українець просив команду Річарда Коммі зняти їх боксера з поєдинку, що було розцінено як слабкість Ломаченка, який не міг відправити ганця в нокаут.