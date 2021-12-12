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Це піпець! Племінниця Ротару обягнула форму хокейного воротаря

Андрій Трофімов
12 грудня, 18:26
Співачка Соня Кей, яка є племінницею Софії Ротару, приміряла амуніцію свого чоловіка – хокейного голкіпера – і жахнулася

Племінницю Ротару не впізнати / Фото: Колаж: Сьогодні

Дружина воротаря харківського хокейного клубу Рулав Одд Олега Петрова співачка Соня Кей вирішила відчути, як це бути голкіпером у найшвидшій грі на планеті.

Племінниця Софії Ротару, одягнувши воротарське екіпірування, жахнулася.

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"Уперше одягла форму, і це піпець! Як у ній можна рухатися та ловити шайби!? Я не розумію, а ви? – поскаржилася співачка в Instagram.

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Зазначимо, що чоловік співачки родом із Новосибірська, але кілька років тому перебрався до українського чемпіонату і прийняв громадянство України.

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Олег Петров та Соня Кей одружилися влітку минулого року. Пишні урочистості довелося скасувати через смерть батька співачки, 65-річного Сергія Хлябича.

Тому закохані просто розписалися у столичному загсі та поїхали у весільну подорож до Буковеля.