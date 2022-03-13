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Це неможливо бачити. Колишня наречена Кличка шокована подіями в Україні

Євген Щербаков
13 березня, 22:29
Американська актриса Гейден Панеттьєр солідарна з громадянами України і не може повірити в таку жорстокість окупантів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Колишня супутниця легендарного боксера Володимира Кличка записала нове відео на підтримку українців. Раніше американська актриса Гейден Панеттьєр заявила, що готова боротися поряд з українцями.

Володимир Кличко і Гейден Панеттьєр / Фото: Колаж: Сьогодні

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Нове послання Хейден опублікувала, побачивши руйнування на території України після обстрілу рашистів.

"Немає слів, щоб описати, як було важко бачити, як розгортається війна в Україні. Серйозно усвідомлювати, що жителі України, люди, яких я називаю своїми друзями та сім'єю, відчайдушно намагаються захистити свій спосіб життя в країні, яку вони люблять.

Я особисто була свідком сили українського народу, який так уперто боровся за свою незалежність і багато років продовжує пристрасно захищати свою країну.

Я прошу тих з нас, хто не може бути там, стати пліч-о-пліч на знак солідарності з народом України і продемонструвати свою підтримку демократії".

Крім цього, колишня кохана Володимира Кличка стала збирати кошти для українців, які постраждали від окупантів.