"Це неймовірне щастя": перші слова українки після другої медалі в Токіо

Людмила Лузан стала дворазовою олімпійською призеркою Токіо – до "бронзи" в спринті на каное-одиночці українка додала "срібло" у веслуванні на каное-двійці в парі з Анастасією Четверіковою

Людмила Лузан - дворазова призерка Токіо / Фото: Reuters

Після фіналу Людмила зізналася, що дуже щаслива бути в трійці найсильніших у світі.

"Це зовсім інше відчуття, тому що це командна робота. Ми допомагаємо одна одній, робимо одну справу, у нас одна мета. Це зовсім інше. Це неймовірне щастя. Я дуже рада за Настю, за себе.

Ми зробили це. Ми так мріяли, так цього хотіли стільки років. І ось ми до цього прийшли. Ми в трійці найсильніших у світі.

Це щось нереальне, не можу в це повірити. Це найкраще почуття для спортсмена. Немає нічого вище Олімпіади. Ми щасливі, що у нас це вийшло", – сказала Лузан в ефірі телеканалу "UA: Перший".