Це неправильно: експерт розкритикував рішення про пенальті на користь Динамо перед грою з Шахтарем

Сергій Нагорняк - про поєдинок Динамо і Шахтаря в чемпіонаті України

Відомий експерт, колишній тренер і футболіст Сергій Нагорняк в коментарі Спорт Сьогодні поділився своїм прогнозом на матч Динамо – Шахтар, який відбудеться 3 жовтня на "Олімпійському":

"Сподіваюся, буде цікавий матч. Просто Шахтар і Динамо в різних станах до нього підходять. Шахтар зіграв з Інтером досить успішно, а Динамо після 0:5 не в найкращому настрої".

"Шахтар має перевагу, Де Дзербі трохи перебудувався. Динамо хоче реванш за Суперкубок. Але Шахтар завдяки своєму стану трошки більший фаворит", – вважає Де Дзербі.

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- В останніх матчах проти Олександрії та Руху Динамо забивало з пенальті. Як вам здається, чи буде призначений 11-метровий у матчі Шахтар – Динамо?

- Я думаю, що арбітр дасть 11-метровий, якщо будуть підстави. Моя думка: якщо арбітр в Класичному поставить такий пенальті, як в ворота Олександрії в матчі з Динамо, то це неправильно.

Моя думка, чисто суб'єктивна: в Європі такий пенальті ніколи в житті б не поставили. З Рухом мені більше здається, що був пенальті.

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